iPhone научили предупреждать о нежелательной слежке
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Компания Apple выпустила iOS 17.5, в которой пользователям смартфонов iPhone стала доступна новая функция "Обнаружение нежелательных трекеров местоположения", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Данная функция разработана Apple совместно с Google. Она позволяет выявлять чужие Bluetooth-трекеры, которые перемещаются вместе с пользователем смартфона. Уведомления о сопровождающем устройстве будут появляться на устройствах с iOS 17.5 и более поздних версиях, а также на Android 6.0+ и выше.
Отмечается, что новая функция сможет определять только один тип следящих устройств – AirTag, разработанный самой Apple. Другие популярные трекеры, такие как Chipolo, eufy, Jio, Motorola и Pebblebee, пока не определяются, но в будущем их поддержка также будет добавлена.
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