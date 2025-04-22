ИП наказали за незаконное использование бренда Apple в Таразе
Cотрудники департамента юстиции провели внеплановую проверку.
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В специализированном суде по административным правонарушениям Тараза рассмотрели дело в отношении индивидуального предпринимателя, нарушившего авторские права легендарного бренда Apple, передаёт BaigeNews.kz.
В марте после жалобы сотрудники департамента юстиции провели внеплановую проверку и выявили, что предпринимательница под брендом Apple без разрешения правообладателя продавала аксессуары: чехлы – 33 штуки, USB-адаптеры – 3 штуки, подделки AirPods – тоже 3 штуки.
Общая стоимость товара составила 111 тысяч тенге.
Женщина на заседание не пришла, но вину признала. Суд, принимая во внимание это признание, смягчил наказание. Штраф снизили на 30% — со 117 000 до 82 000 тенге. Весь поддельный товар конфискован.
Решение суда уже вступило в силу.
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