Инженерные сети для газопровода мешали строить инвестору в Алматы

Инвестор неоднократно обращался в акимат, но не мог получить согласование по прокладке инженерных сетей для газопровода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Сообщается, что руководитель логистического центра ТОО "Damiani" неоднократно, но безрезультативно обращался в акимат, чтобы получить согласование по прокладке инженерных сетей вдоль тротуара, где планировал бурить газопровод для обеспечения объектов теплом.

Инвестору пришлось обратиться в прокуратуру.

И вопрос удачно решился после выезда районного прокурора, заместителя акима района, руководителей управлений городского планирования и урбанистики, а также градостроительного контроля Алматы.