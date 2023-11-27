Инженерные сети для газопровода мешали строить инвестору в Алматы
Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:45Сегодня, 09:45
130Фото: baigenews.kz
Инвестор неоднократно обращался в акимат, но не мог получить согласование по прокладке инженерных сетей для газопровода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.
Сообщается, что руководитель логистического центра ТОО "Damiani" неоднократно, но безрезультативно обращался в акимат, чтобы получить согласование по прокладке инженерных сетей вдоль тротуара, где планировал бурить газопровод для обеспечения объектов теплом.
Инвестору пришлось обратиться в прокуратуру.
И вопрос удачно решился после выезда районного прокурора, заместителя акима района, руководителей управлений городского планирования и урбанистики, а также градостроительного контроля Алматы.
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