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Инженерные сети для газопровода мешали строить инвестору в Алматы

Сегодня, 09:45
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:45
Сегодня, 09:45
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Фото: baigenews.kz

Инвестор неоднократно обращался в акимат, но не мог получить согласование по прокладке инженерных сетей для газопровода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Сообщается, что руководитель логистического центра ТОО "Damiani" неоднократно,  но безрезультативно обращался в акимат, чтобы получить согласование по прокладке инженерных сетей вдоль тротуара, где планировал бурить газопровод для обеспечения объектов теплом.

Инвестору пришлось обратиться в прокуратуру.

И вопрос удачно решился после выезда районного прокурора, заместителя акима района, руководителей управлений городского планирования и урбанистики, а также градостроительного контроля Алматы.

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