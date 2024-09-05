Инвестпроекты на более $900 млн профинансировал ЕАБР в Казахстане с начала года

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с Председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым, передаёт BaigeNews. Рассмотрены вопросы расширения инвестиционного взаимодействия и участия ЕАБР в реализации инфраструктурных проектов.

Олжас Бектенов и Николай Подгузов отметили высокую инвестиционную активность Евразийского банка развития в Казахстане. С начала текущего года ЕАБР уже профинансировал проекты в различных секторах экономики на общую сумму более $900 млн. При этом в 2023 году в Казахстан вложен $1 млрд. По итогам текущего года ожидается, что объем инвестиций будет значительно увеличен и достигнет $1,4-$1,6 млрд.

В перечне реализуемых в Казахстане приоритетных проектов ЕАБР – внедрение циклично-поточной технологии добычи угля, строительство солнечных электростанций, реконструкция и расширение магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак", строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Олжас Бектенов подчеркнул, что Евразийский банк развития является одним из важных партнеров и надежных источников инвестиций.

"Глава нашего государства в Послании народу Казахстана обозначил задачи по решению первоочередных инфраструктурных проблем. Сейчас Правительством ведется масштабная работа по модернизации и строительству инженерной, транспортной, социальной и цифровой инфраструктуры. Мы готовы к расширению сотрудничества с Банком на взаимовыгодных условиях и заинтересованы в совместной реализации важных для экономики страны проектов", — отметил Олжас Бектенов.

В свою очередь Председатель ЕАБР Николай Подгузов сообщил о готовности Банка к укреплению взаимодействия в осуществлении крупных инвестиционных проектов.

Стороны также обсудили вопросы текущего инвестиционного портфеля Банка, диверсификации структуры капитала, повышения качества корпоративного управления.

К слову, Евразийский банк развития – международная финансовая организация, учрежденная в 2006 году. Уставный капитал Банка составляет $7 млрд. Отраслевая структура текущего инвестиционного портфеля: энергетика – 21,7%, транспорт – 18,1%, горнодобывающая промышленность – 27,5%, финансовый сектор – 9,2%, инфраструктура – 5,8%, машиностроение – 2,8%, агропромышленный комплекс – 3,3%, химическая промышленность – 7,3%, строительство – 1,1%, прочие отрасли – 3,2%.