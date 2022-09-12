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  • "Инвестпроект" оказался мошенничеством - актюбинка лишилась почти семи миллионов тенге
pixabay.com Сегодня, 17:42
94
Фото: pixabay.com

"Инвестпроект" оказался мошенничеством - актюбинка лишилась почти семи миллионов тенге

Жительница Актобе лишилась 6 700 000 тенге, поверив мошеннику, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На мобильный телефон 55-летней женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником финансовой организации и предложил заработать на инвестициях в нефтедобывающую отрасль. Поверив мошеннику, женщина перевела деньги в сумме 6 700 000 тенге через приложение в телефоне на счет, указанный злоумышленником.

Полиция начала досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК “Мошенничество”, подозреваемых ищут.

Стражи порядка вновь напоминают казахстанцам простые правила безопасного поведения для сохранения своих финансов:

  • - не называть никому никаких цифр, кодовых слов и паролей;
  • - не выполнять никаких инвестиционных, банковских и других финансовых действий под диктовку телефонного собеседника.
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#мошенничество #полиция #расследование #Актобе
Сегодня, 17:42
94
Журналист

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