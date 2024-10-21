Инвестпроект на 300 млн тенге застопорили чиновники на юге Казахстана

В Кызылординской области реализуется инвестиционный проект по строительству пекарни и складов. Общий объем инвестиций составляет 300 млн тенге, его реализация позволит создать 28 рабочих мест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

В Казалинском районе прокуроры выявили факт необоснованного отказа инвестору (ИП) в продлении срока аренды земельного участка.

"Местный исполнительный орган ошибочно посчитал, что срок подачи обращения для продления права землепользования истек. По акту надзора прокуратуры срок аренды земельного участка продлен, виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности", ― говорится в сообщении прокуратуры Кызылординской области.

В ведомстве добавили, что в целях оперативного реагирования на сигналы предпринимателей и инвесторов на площадке прокуратуры области создан Фронт-офис и круглосуточно действует Мобильная группа (контактный телефон +7-775-803-89-88).