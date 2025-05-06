Важный прецедент в сфере защиты прав бизнеса создан в Жамбылском районе: благодаря мерам прокурорского реагирования права двух крупных инвесторов на государственные льготы были восстановлены, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура выявила, что производители социально значимых продуктов питания, реализующие проекты общей стоимостью 2,28 млрд тенге, неправомерно платили за электроэнергию по завышенному тарифу - 38,44 тенге за кВт вместо предусмотренных законом 35,85 тенге. Это происходило несмотря на их официальное включение в перечень получателей господдержки.

Своевременное вмешательство органов прокуратуры позволило устранить нарушения: виновные лица привлечены к ответственности, а инвесторам возвращены положенные по закону льготы. Данное дело стало показательным примером реализации идеологии "Закон и Порядок", направленной на создание благоприятного климата для бизнеса и защиты экономических интересов региона.

Ранее мы сообщали, что сотрудница прокуратуры записала новое видео: "Нарушения в Жамбылской области не раскрыты полностью".