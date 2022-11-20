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  • Инвесторы из Швейцарии хотят построить в Мангистау три рыбоводных комплекса
акимат Мангистауской области Сегодня, 03:22
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Сегодня, 03:22
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Фото: акимат Мангистауской области

Инвесторы из Швейцарии хотят построить в Мангистау три рыбоводных комплекса

 
В Актау аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с руководством швейцарской компании Swiss Choice Holding SA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима.
 
"В ходе встречи стороны обсудили реализацию инвестиционного проекта в сфере рыбоводства в Мангистауской области.
Компания Swiss Choice Holding SA планирует построить три рыбоводных комплекса общей мощностью 350 тонн и 80 тонн осетрового мяса и икры в год. Планируемая сумма инвестиций составляет 10 миллионов долларов", — сообщили в акимате региона. 
 
Нурлан Ногаев отметил, что область всегда готова поддержать все инициативы инвесторов в рамках действующего законодательства.
 
"Мы рады видеть вас в Казахстане и хотим поблагодарить вас за проявленный интерес к развитию рыбного хозяйства Казахстана, в частности, Мангистауской области. В Казахстане достаточно водных ресурсов для развития рыбного хозяйства.
Учитывая имеющийся потенциал, а также принимая во внимание опыт швейцарской стороны в области аквакультуры, мы надеемся на привлечение инвестиций и обмен опытом в этом направлении. Развитие данной отрасли позволит увеличить дополнительный объём производства, а также создаст новые рабочие места", — сказал аким.
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#инвестиция #Мангистау #рыба #Швейцария
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:22
147
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