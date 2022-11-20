Инвесторы из Швейцарии хотят построить в Мангистау три рыбоводных комплекса

Компания Swiss Choice Holding SA планирует построить три рыбоводных комплекса общей мощностью 350 тонн и 80 тонн осетрового мяса и икры в год. Планируемая сумма инвестиций составляет 10 миллионов долларов", — сообщили в акимате региона.

Нурлан Ногаев отметил, что область всегда готова поддержать все инициативы инвесторов в рамках действующего законодательства.

"Мы рады видеть вас в Казахстане и хотим поблагодарить вас за проявленный интерес к развитию рыбного хозяйства Казахстана, в частности, Мангистауской области. В Казахстане достаточно водных ресурсов для развития рыбного хозяйства.

Учитывая имеющийся потенциал, а также принимая во внимание опыт швейцарской стороны в области аквакультуры, мы надеемся на привлечение инвестиций и обмен опытом в этом направлении. Развитие данной отрасли позволит увеличить дополнительный объём производства, а также создаст новые рабочие места", — сказал аким.