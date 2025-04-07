Прокуратура Талгарского района провела проверку и выявила серьезные нарушения прав крупных инвесторов, вложивших в регион более 100 млрд тенге и создавших 1000 рабочих мест, передаёт BaigeNews.kz.

Надзорный орган установил, что местные исполнительные органы Талгарского района необоснованно отказывали в выдаче разрешительных документов для начала строительства зоны отдыха.

Прокуратура оперативно отреагировала на ситуацию и по акту прокурора района добилась выдачи инвестору необходимых разрешений и привлечения виновного лица к ответственности.

Кроме того, был выявлен факт незаконного ареста банковского счета ТОО "Маревен Фуд" частным судебным исполнителем в рамках обеспечения иска по гражданскому делу.

Несмотря на наличие отдельного счета с достаточными средствами для покрытия иска, судебный исполнитель произвольно арестовал все денежные средства компании, что парализовало ее деятельность. По протесту прокуратуры аресты были сняты, а права инвестора восстановлены.

Органы прокуратуры продолжают активно сопровождать значимые инвестиционные проекты, обеспечивая защиту прав и законных интересов бизнеса.