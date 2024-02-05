Инвестору незаконно отказали в выдаче госзайма в ЗКО

Прокуратура Западно-Казахстанской области помогла инвестору ТОО "Ringo-Milk", реализующему проект по расширению молочно-товарной фермы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.

Как отметили в ведомстве, инвестором на сегодня вложено 5,9 млрд тенге.

"Для расширения производства инвестору требовался государственный заем, в котором ему было отказано. Госкомиссия финансирование проекта не одобрила, ввиду наличия просроченной задолженности по ранее выданному кредиту.

На площадке Фронт-офиса прокуратуры области установлено, что у ТОО задолженности нет, а необходимые средства для погашения займа имеются", - говорится в сообщении.