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Инвестору незаконно отказали в выдаче госзайма в ЗКО

Сегодня, 16:50
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
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Фото: Baigenews.kz

Прокуратура Западно-Казахстанской области помогла инвестору ТОО "Ringo-Milk", реализующему проект по расширению молочно-товарной фермы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.

Как отметили в ведомстве, инвестором на сегодня вложено 5,9 млрд тенге.

"Для расширения производства инвестору требовался государственный заем, в котором ему было отказано. Госкомиссия финансирование проекта не одобрила, ввиду наличия просроченной задолженности по ранее выданному кредиту.

На площадке Фронт-офиса прокуратуры области установлено, что у ТОО задолженности нет, а необходимые средства для погашения займа имеются", - говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры счет разблокирован, принято решение о предоставлении государственного займа для закупа 400 голов племенного крупного рогатого скота, дойного оборудования, поливной системы для орошения кормовой базы и строительства дополнительных помещении для содержания сельхозживотных.

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