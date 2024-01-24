Инвестору не выдавали госзайм для строительства молочной фермы в Павлодарской области
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С проблемой получения государственного займа столкнулся инвестор при строительстве объекта в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.
В Успенском районе КХ "БИК" реализует проект "Строительство молочно-товарной фермы на 500 голов" с суммой инвестиций 3,1 млрд. тенге, с созданием 20 рабочих мест. На сегодня в проект уже вложено порядка 1 млрд. тенге собственных средств.
"Прокуратурой района организовано межведомственное совещание с участием уполномоченных государственных органов, где инвестору оказано содействие по вопросам оформления кредита и сбору необходимых документов.
В результате крестьянскому хозяйству выданы кредитные средства на сумму 500 млн. тенге (первый транш)", - говорится в сообщении.
На эти деньги инвестор планирует закупить необходимые строительные материалы из России и стран Европы.
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