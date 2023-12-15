  • 15 Декабря, 10:34
  • BAIGENEWS

Инвестору не оказали обещанные меры господдержки Костанайской области

Сегодня, 09:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 09:29
Сегодня, 09:29
105
Фото: Baigenews.kz

Прокуратурой области рассмотрен проблемный кейс, с которым столкнулось ТОО "Костанайский осетр", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру.

"Отечественный инвестор реализует проект по разведению осетра, общей стоимостью 180 млн тенге, с созданием 10 рабочих мест.

Однако на завершающем этапе реализации проекта, обещанные инвестору меры государственной поддержки в виде подведения необходимой инженерной инфраструктуры не оказаны", - сообщили в прокуратуре.

С данной проблемой предприятие обратилось в прокуратуру области.

"В целях завершения реализации инвестиционного проекта акиматом выделены средства для выполнения работ по подведению необходимой инфраструктуры.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры", - отметили в прокуратуре.

Самое читаемое

Наверх