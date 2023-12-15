Инвестору не оказали обещанные меры господдержки Костанайской области
Сегодня, 09:29
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Сегодня, 09:29Сегодня, 09:29
105Фото: Baigenews.kz
Прокуратурой области рассмотрен проблемный кейс, с которым столкнулось ТОО "Костанайский осетр", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру.
"Отечественный инвестор реализует проект по разведению осетра, общей стоимостью 180 млн тенге, с созданием 10 рабочих мест.
Однако на завершающем этапе реализации проекта, обещанные инвестору меры государственной поддержки в виде подведения необходимой инженерной инфраструктуры не оказаны", - сообщили в прокуратуре.
С данной проблемой предприятие обратилось в прокуратуру области.
"В целях завершения реализации инвестиционного проекта акиматом выделены средства для выполнения работ по подведению необходимой инфраструктуры.
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры", - отметили в прокуратуре.