Инвестору не оказали обещанные меры господдержки Костанайской области

Прокуратурой области рассмотрен проблемный кейс, с которым столкнулось ТОО "Костанайский осетр", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру.

"Отечественный инвестор реализует проект по разведению осетра, общей стоимостью 180 млн тенге, с созданием 10 рабочих мест. Однако на завершающем этапе реализации проекта, обещанные инвестору меры государственной поддержки в виде подведения необходимой инженерной инфраструктуры не оказаны", - сообщили в прокуратуре.

С данной проблемой предприятие обратилось в прокуратуру области.