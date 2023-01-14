Инвесторов из Японии хотят привлечь в Казахстан

Фото: МИИР РК

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев и парламентский вице-министр иностранных дел Японии Ёшикава Юуми обсудили вопросы сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Глава МИИР РК заинтересовался привлечением крупного японского бизнеса для инвестирования в экономику Казахстана. Стороны договорились о согласовании в ближайшее время даты проведения Межправкомиссии.

Также обсудили вопросы проведения VIII заседания казахстанско-японской совместной комиссии правительственного и частного секторов двух стран по экономическому сотрудничеству в городе Токио в 2023 году.

"Япония является одним из крупнейших экономических партнёров Казахстана. Проведение VIII заседания Межправкомиссии будет совмещено с XVII совместным заседанием казахстанско-японского Комитета по экономическому сотрудничеству. В рамках Совместной комиссии предлагаем рассмотреть вопросы сотрудничества в торгово-инвестиционном направлении, обмена опытом в области автомобилестроения, электроники и электротехники, расширения сотрудничества в сфере зеленых технологий, развития стартапов в области информационных технологий, электронной промышленности", — отметил Марат Карабаев.

Для обсуждения формата проведения Межправкомиссии и определения пула проектов для их совместной реализации министр предложил провести встречу с сопредседателем Межправкомиссии, заместителем Министра экономики, торговли и промышленности Японии Хираи Хирохидэ в онлайн формате.

В свою очередь Ппарламентский вице-министр иностранных дел Японии поддержала предложения коллеги и пообещала, что проинформирует Министерство экономики, торговли и промышленности Японии о предложениях казахстанской стороны.

По итогам встречи стороны выразили признательность за состоявшуюся деловую беседу и подчеркнули важность дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Японией.