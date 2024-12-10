Прокуратурой Хромтауского района Актюбинской области выявлены факты незаконного привлечения инвесторов к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz.



В рамках реализации проекта "Прокурорский фильтр" изучено свыше 100 административных материалов, рассмотренных уполномоченными органами.



По итогам их изучения установлен факт незаконного привлечения инвестора к административной ответственности со стороны управления государственных доходов по Хромтаускому району.

"К примеру, налоговым органом 03.10.2024 года в отношении ТОО "Шахтбау Казахстан" (с участием инвестора из Германии) за сокрытие налогоплательщиком объектов налогообложения по ч.1 ст.275 КоАП наложен административный штраф в размере 212 994 тенге", - говорится в сообщении.

При этом, в соответствии со статьей 96 Налогового кодекса по результатам камерального контроля налогоплательщику предоставляется тридцать рабочих дней для устранения нарушений.



Однако, орган государственных доходов не дожидаясь тридцати рабочих дней, установленных законодательством для устранения нарушения налогоплательщиком, административный штраф наложен преждевременно.



Принятыми мерами прокуратуры района права немецкого инвестора восстановлены, незаконные постановления о наложении административного штрафа отменены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле.