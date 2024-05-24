Инвестор пал жертвой группы людей: Шарлапаев объяснил почему не построили фабрику по добыче золота в Маралды

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах сената высказался о ситуации в селе Маралды Восточно-Казахстанской области, где долгое время не может найти решения вопрос строительства золотодобывающего предприятия, передаёт BaigeNews.kz.

"К сожалению, так сложилось, что ответственный иностранный инвестор пал жертвой активности очень небольшой группы людей, которые под предлогом экологических опасений ограничивают развитие самого села Маралды. Позиция у меня следующая: приходит инвестор, вкладывает деньги, строит фабрику. Чуть более 300 человек живёт в Маралды. Каждому из них было приготовлено рабочее место, инвестор взял на себя обязательства по строительству дорог, социальной инфраструктуре и так далее. Но всегда находится горстка людей, которая почему-то считает, что они, не проживая даже иногда в этом селе, имеют право диктовать, как работать инвестору", - заявил он.

По словам министра, речь идет об "очень ответственном иностранном инвесторе, не фальшивом".

"Я считаю, что государство для создания рабочих мест, развития социальной инфраструктуры должно работать над привлечением иностранных инвесторов. Я очень близко знаком с ситуацией. И об этом говорю, исходя из понимания, что есть жители Маралды, непосредственно самого села, и есть люди, которые, не совсем проживая в селе, пытаются каким-то образом повлиять на то, что, может быть, непосредственного отношения к ним не имеет. Когда я говорю "горстка людей", я ни в коем случае не имею в виду жителей села Маралды. Я имею в виду людей, которые, пользуясь ситуацией и играя в какой-то степени на непонимании процесса производства, запугивают население села", - сообщил он.

Шарлапаев считает, что в случае реализации проекта, государство получит ряд бенефитов.