Инвестор не мог получить земельный участок по вине работников акимата Шымкента

Акимат Шымкента незаконно не согласовывал инвестору выдачу земельного участка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.

На протяжении года акимат города Шымкент не согласовывал выдачу земли для реализации инвестиционного проекта.