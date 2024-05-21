Инвестор не мог получить земельный участок по вине работников акимата Шымкента
Сегодня, 10:01
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Сегодня, 10:01Сегодня, 10:01
193Фото: baigenews.kz
Акимат Шымкента незаконно не согласовывал инвестору выдачу земельного участка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.
На протяжении года акимат города Шымкент не согласовывал выдачу земли для реализации инвестиционного проекта.
"По акту прокурорского надзора инвестору согласовано предоставление земельного участка, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Проект взят под сопровождение и находится на контроле руководства прокуратуры города Шымкент", - говорится в сообщении.
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