Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области

В ходе встречи обсуждены вопросы реализации совместного проекта в сфере энергетики.

Глава государства отметил, что Казахстан поставил цель достичь углеводородной нейтральности до 2060 года, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии с 4 до 15 процентов до 2030 года.

Президент выразил уверенность, что подписанное соглашение о сотрудничестве между министерством энергетики Казахстана, фондом KIDF и компанией Masdar будет реализовано в полной мере. В соответствии с документом планируется реализация совместного проекта по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Туркестанской и Жамбылской областях.

Мухаммед Аль-Рамахи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи и отметил высокий потенциал Казахстана в сфере развития зеленой энергетики. Он сообщил о заинтересованности его компании в совместной реализации крупных проектов в этой области.