Инвестициям - зелёный свет: в Экибастузе дали ход крупному проекту
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В Павлодарской области сняты бюрократические барьеры, мешавшие реализации важного инвестиционного проекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа. Благодаря вмешательству прокуратуры, крупные инвесторы в Экибастузе смогут продолжить строительство системы орошения стоимостью 600 млн тенге.
Департамент по управлению земельными ресурсами наложил обременения на сельхозземли двух инвесторов, обвинив их в несвоевременном освоении участков. При этом усилия предпринимателей по прокладке инфраструктуры земельной инспекцией просто не были учтены. Из-за ограничения инвесторы не могли получить кредиты для закупки оборудования, проект оказался под угрозой срыва, многократные обращения в госорганы результата не дали
Но ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры. По её инициативе был собран фронт-офис - формат открытого диалога между бизнесом и государством. На встрече присутствовали инвесторы, представители госорганов и прокуроры.
Ранее мы сообщали, что прокуратура ЗКО разоблачила незаконное вмешательство в бизнес.
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