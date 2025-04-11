В Павлодарской области сняты бюрократические барьеры, мешавшие реализации важного инвестиционного проекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа. Благодаря вмешательству прокуратуры, крупные инвесторы в Экибастузе смогут продолжить строительство системы орошения стоимостью 600 млн тенге.

Департамент по управлению земельными ресурсами наложил обременения на сельхозземли двух инвесторов, обвинив их в несвоевременном освоении участков. При этом усилия предпринимателей по прокладке инфраструктуры земельной инспекцией просто не были учтены. Из-за ограничения инвесторы не могли получить кредиты для закупки оборудования, проект оказался под угрозой срыва, многократные обращения в госорганы результата не дали

Но ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры. По её инициативе был собран фронт-офис - формат открытого диалога между бизнесом и государством. На встрече присутствовали инвесторы, представители госорганов и прокуроры.

Ранее мы сообщали, что прокуратура ЗКО разоблачила незаконное вмешательство в бизнес.