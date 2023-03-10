Инвестиционный доход Национального фонда ушёл в минус в феврале

Объём валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец февраля составил 57,4 миллиардов долларов США. С января снижение произошло на 300 миллионов долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

При этом, в феврале из Нацфонда в республиканский бюджет в виде трансфертов было перечислено 273 миллиарда тенге. В этих целях на внутреннем валютном рынке были проданы активы на 590 миллионов долларов США.

"Финансовые рынки остаются волатильными. Снижение риск-аппетита в феврале отразилось на переоценке акций и облигаций, а также на негативной динамике цен на золото. В итоге инвестиционный доход Национального фонда в феврале составил (-)1,1 миллиарда долларов США после положительного значения в январе в размере 1,8 миллиарда долларов. Среднегодовая доходность Нацфонда с начала создания по конец февраля составила 3,06 процента", — сообщила отметила заместитель председателя банка Алия Молдабекова.

Отрицательная переоценка активов Национального фонда была нивелирована значительными поступлениями в Нацфонд. Так, валютные поступления в фонд в феврале составили 1,4 миллиарда долларов.

В Нацбанке также сообщили, что золотовалютные резервы финрегулятора уменьшились на 2,2 миллиарда долларов, составив 34,6 миллиарда долларов США. Большая часть снижения обусловлена перенаправлением средств министерства финансов в Национальный фонд. То есть в прошлом месяце был приток средств, которые временно "осели" на валютном счёте в Нацбанке, а уже в начале февраля эти средства были перенаправлены в Нацфонд.

"Другим важным фактором послужило снижение цены на золото. За февраль котировки драгоценного металла снизились с 1905 до 1810 долларов за унцию. Цены на золото по-прежнему остаются очень чувствительными к политике ФРС США и ключевой статистике по экономической ситуации в США. Также наблюдался небольшой отток по остаткам банков второго уровня на валютных счетах в Национальном банке", — сообщила Молдабекова.

Она также рассказала о факторах, повлиявших на курс тенге в феврале. Так, по словам Молдабековой, укрепление тенге в последний месяц зимы составило порядка 3,2 процента. Одной из причин стали ожидаемые крупные налоговые платежи.

С начала перехода на свободное плавание исторически последние две недели февраля являются положительными для тенге. Единственные эпизоды, которые стали исключением — 2020 и 2022 годы, когда преобладали беспрецедентные внешние шоки пандемии и геополитики.