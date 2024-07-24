Инвестиционные перспективы Алматинской области: от агропромышленности до возобновляемой энергетики

В Kazakh Invest рассказали об инвестиционном потенциале Алматинской области и реализуемых проектах отечественными и иностранными инвесторами, передает BaigeNews.kz.

В Алматинской области реализуются множество перспективных проектов, направленных на развитие промышленности, сельского хозяйства, возобновляемой энергетики и туризма. Современные логистические центры и транспортные коридоры способствуют улучшению делового климата, а правительство активно предлагает новые меры господдержки, что делает Алматинскую область привлекательным местом для вложения инвестиций и развития бизнеса.

Стоит отметить 25 реализуемых и прорабатываемых проектов обрабатывающей промышленности Алматинской области на сумму $4,85 млрд, из которых 14 проектов сосредоточены в агропромышленном комплексе. Данные проекты реализуются с участием инвесторов из Казахстана, Германии, Катара, КНР, ОАЭ, Швейцарии и Франции. Сельское хозяйство и пищевая промышленность представляют большой инвестиционный потенциал, в связи с тем, что общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Алматинской области составляет 4,3 млн. га, из которых пастбища составляют – 3,9 млн. га, а пашни – 0,46 млн. га.

В животноводстве страны область занимает первое место по численности голов птицы и производству мяса, третье место по численности овец и коз, и четвертое место по производству молока. В данном разрезе три перспективных проекта нацелены на производство мясной продукции, еще четыре – на производство молочной продукции. Выделить можно проект по производству мороженного ТОО "Шин-Лайн". Казахстанская компания инвестирует в проект $78 млн с созданием 2,5 тыс рабочих мест, в связи с чем было заключено соглашение об инвестициях с правительством РК. Также, стоит отметить проект швейцарской компании "INOKS Capital" по созданию фруктовых садов в Алматинской области. Недавно представители компании сообщили о планах по расширению действующих инвестиционных проектов, в том числе, строительство интенсивных садов. Учитывая объем планируемых инвестиций, компания рассматривает возможность подписания соглашения об инвестициях.

Другим крупным проектом в сфере АПК является строительство крупнейшего в Центральной Азии завода по производству соленых закусок марки "Lay’s" транснациональной корпорации "Pepsico". Сумма инвестиций составит $160 млн с созданием 350 рабочих мест. Мощность предприятия на начальном этапе составит от 14 до 16 тыс тонн продукцию с последующим увеличением до 21 тыс тонн. Для выпуска продукции компания будет использовать казахстанский картофель.

Более того, до конца 2024 г. PepsiCo запустит партнерскую программу для казахстанских сельхозпроизводителей, в рамках которой компания будет снабжать фермеров семенами картофеля особых "чипсовых" сортов, а агро-команда компании – постоянно консультировать партнеров для внедрения современных технологий устойчивого земледелия, выращивания и сохранения урожая. Уже сейчас PepsiCo сотрудничает с Министерством сельского хозяйства РК по обеспечению будущего производства местным сырьем и ставит перед собой цель к 2033 г. использовать для производства исключительно казахстанский картофель. Компания планирует завершить строительство первой очереди предприятия в 2026 г.

Также в июле т.г. состоялась церемония закладки капсулы завода по производству солнечных модулей отечественного инвестора ТОО "Алтын Групп" под брендом "TGS-Solar". Завод солнечных модулей стоимостью 2,9 млрд тенге и мощностью 150 МВт в год будет оснащен современным оборудованием, включающим автоматические линии по сборке модулей, лазерные плазменные резаки и автоматические сварочные машины. Мощность одного солнечного модуля составит от 585 Вт, в то время как объем планируемого выпуска составит 250 тыс. модулей в год.

Проект направлен на увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии Казахстана. В настоящее время доля ВИЭ составляет 5,8%. К 2035 г. планируется увеличение до 16%. Реализация проекта отвечает задачам, поставленным Главой государства по развитию внутристрановой ценности энергетического машиностроения, достижения углеродной нейтральности к 2060 г. и усилению экспортного потенциала РК. Таким образом, завод солнечных модулей не только принесет прямую экономическую выгоду, но и станет важным вкладом в устойчивое экологическое развитие г. Алматы.

В целом, в Алматинской области имеется существенный природный потенциал для развития ВИЭ: удельная выработка солнечной энергии составляет 1387-1534 kWh/kWp; ветровые коридоры со скоростью ветра выше 5 м/с; водных ресурсов для строительства ГЭС. Так, по итогам 2022 г. Алматинская область заняла второе место в стране по мощности ВИЭ или 419,2 МВт, который вырабатывается 23 объектами, из них 11 ВЭС мощностью 196,5 МВт, 6 ГЭС мощностью 206 МВт и 6 солнечных электростанций мощностью 160,35 МВт.

Наконец, три проекта реализуются в сфере ГМК. Среди них можно отметить проект китайской компании "Jiaxin International" по глубокой переработке вольфрама в Алматинской области. На первом этапе компания планирует наладить переработку вольфрамовой руды в 65% концентрат вольфрама. Второй этап проекта будет ориентирован на производство паравольфрамата аммония и глубокую переработку порошка карбида вольфрама. Общий объем инвестиций составит $450 млн, с созданием более 1000 рабочих мест. Мощность предприятия составит 3,3 млн тонн руды в год.

Стоит подчеркнуть, что значительная часть перспективных проектов расположена в СЭЗ Алатау. СЭЗ, общей площадью 96 650 га, была создана в 2023 г. для ускоренного развития современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской, медицинской, образовательной и культурно-досуговой инфраструктуры в Алматинской области.