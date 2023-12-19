Инвестиционные монеты презентовали в Астане
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Нацбанк Казахстана презентовал инвестиционные монеты, с которыми намерен впервые выйти на международный рынок. Монеты получили название KOKBÓRI, передаёт корреспондент BaigeNews.
Как отметили в Нацбанке, в дизайне монет использованы художественные концепты серии "Культовые животные – тотемы кочевников". В качестве материалов использованы золото и серебро пробы 999,9. Такие можно использовать в качестве альтернативы депозитам.
По словам главного специалиста управления дизайна банкнот и монет Нацбанка РК Айжан Машеевой, стоимость монет меняется ежедневно в зависимости от курса доллара и цены на золото на Лондонской бирже.
"Вы приобретаете монету, затем видите, что котировки выросли, приносите ее в любой филиал с удостоверением. Сдаете ее, у вас ее принимают от трех до десяти дней, чтобы проверить, что это то самое золото. Фиксируют курс и выплачивают именно сумму", - отметила Машеева.
Посетители Национального музея могут ознакомиться с выставкой, на которой представили свыше 500 различных монет из золота, серебра и недрагоценных металлов. Отдельные экземпляры весом доходят до двух килограмм.
Также на выставке была представлена новая серия банкнот "Сакский стиль". Они, напомним, будут вводиться в оборот поэтапно.
"В первую очередь до конца года в оборот выйдут купюры пятитысячные. При этом старые купюры будут в обороте параллельно с ними, в течение года. После этого, в следующие три года начнётся поэтапный обмен старых купюр на новые. Сделать это можно будет в банках второго уровня и отделениях "Казпочты", - сказал пресс - секретарь Национального банка Казахстана Асан Ахметжан.
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