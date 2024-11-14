Инвестиционные монеты казахстанцы могут покупать через торговые площадки
Сегодня, 09:27
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Сегодня, 09:27Сегодня, 09:27
87Фото: Нацбанк РК
Нацбанк внес дополнения в Правила продажи и выкупа банкнот и монет национальной валюты РК, согласно которым предусмотрена продажа инвестиционных монет посредством торговой площадки, передаёт BaigeNews.kz.
Торговая площадка - это онлайн-платформа, на которой продают инвестиционные монеты в том числе по частям (долям), определяемым в граммах (унциях) химически чистого веса драгоценного металла, из которого она изготовлена.
Физические и юридические лица могут получить в филиале Нацбанка инвестиционные монеты, приобретенных через торговую площадку, при условии оплаты их полного веса, определенного постановлением Правления Нацбанка о выпуске в обращение инвестиционных монет.
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