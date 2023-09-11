Инвестиции в оборону выросли в Казахстане
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Более чем на треть увеличились инвестиции в оборону за первые семь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Сообщается, что за январь–июль 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения достигли 69 миллиардов 500 миллионов тенге. Инвестиций в стоимостном выражении стало больше на 43,2%, чем годом ранее. Реальный рост показателя составил 36,6%.
Отмечается, что больший объем инвестиций произошел в Алматы - в 2,7 раза за год. Он составил 18,3 миллиарда тенге.
Также в списке лидеров среди регионов Туркестанская (9,7 миллиарда тенге) и Мангистауская (6,3 миллиарда тенге) области.
Наименьший объём капвложений отмечается в Улытауской области: всего 36,3 миллиона тенге.
Самый заметный годовой рост показателя наблюдается в Мангистауской области, наибольшее сокращение — в столице: на 55,6%, до 5,3 миллиарда тенге.
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