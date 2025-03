Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл встречу с президентом китайской компании China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) Ли Хайсинем, передаёт BaigeNews.kz.



China CAMC Engineering Co., Ltd. – ведущая международная инжиниринговая компания, реализующая комплексные EPC-проекты в сферах развития инфраструктуры, промышленности и энергетики в более чем 60 странах и входящая в состав крупнейшего государственного конгломерата по машиностроению Китая Sinomach Group (China National Machinery Industry Corporation).

Президент компании Ли Хайсинь озвучил ряд предложений о перспективах инвестиционного сотрудничества в сфере развития транспортно-логистической и индустриальной инфраструктуры города Алатау. Внимание уделено сотрудничеству в рамках развития "Среднего коридора".

"Одно из приоритетных направлений работы правительства - создание максимально комфортного инвестиционного климата. Это позволит привлечь в реальную экономику прямые иностранные инвестиции и обеспечить реализацию важных для страны проектов, создать новые рабочие места. За последние шесть лет объём привлечённых прямых иностранных инвестиций в страну составил около 130 миллиардов долларов. При этом инициированные Главой государства меры по повышению привлекательности несырьевых отраслей дают результаты – иностранные вложения в несырьевой сектор составили 72,7 миллиарда долларов, то есть иностранные партнёры стали больше вкладывать в отрасли перерабатывающей промышленности", — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам встречи госорганам поручено детально проработать инвестиционное предложение.