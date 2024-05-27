Инвестиции в АПК сократились на треть

За январь–апрель текущего года инвестиции в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства в Казахстане составили 143,3 млрд тг — на 27,1% меньше в деньгах, чем за аналогичный период годом ранее. Реальное сокращение физического объёма инвестиций в секторе — на 31,1%, передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom.

"Большая часть инвестиций пришлась на отрасль растениеводства и животноводства, охоты и предоставления услуг в этих областях: 140,3 млрд тг, минус 27,2% за год в стоимостном выражении. В том числе на сектор выращивания одно- или двухлетних культур пришлось 67,4 млрд тг, на сферу животноводства — 65,2 млрд тг, на отрасль смешанного сельского хозяйства — 7,2 млрд тг, на сегмент выращивания многолетних культур — 282,4 млн тг, на деятельность, способствующую выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных, а также деятельность по обработке урожая — 228,5 млн тг, на сектор воспроизводства растений — 24,1 млн тг, а на сферу охоты, отлова и предоставления услуг в этих областях — лишь 300 тыс. тг", - говорится в сообщении.

Инвестиции в сектор рыболовства и аквакультуры сократились на 24,2% за год, до 2,8 млрд тг, а капвложения в отрасль лесоводства и лесозаготовок, напротив, выросли в 6,5 раза, но лишь до 128,6 млн тг.

В разрезе источников финансирования большую часть инвестиционного портфеля составили собственные средства предприятий: 98,6 млрд тг — на 31,3% меньше, чем годом ранее.

Инвестиции за счёт небанковых заёмных средств сократились на 13,7%, до 40,1 млрд тг, за счёт банковских кредитов — на 30,7%, до 4,6 млрд тг.

В региональном разрезе наибольший объём капвложений пришёлся на Акмолинскую область: 27,1 млрд тг — на 10,8% больше, чем годом ранее.

В тройке регионов-лидеров также оказались Павлодарская (26,5 млрд тг, плюс 7,5% за год) и Северо-Казахстанская (25 млрд тг, минус 48,8%) области. Далее идут Туркестанская (12,1 млрд тг) и Костанайская (12 млрд тг) области. На эти пять регионов совокупно пришлось 71,7% всех капитальных инвестиций в секторе.

Меньше всего вложений ожидаемо наблюдалось в таких несельскохозяйственных регионах, как Алматы, Шымкент и Мангистауская область. В Астане и вовсе — также ожидаемо — не было зафиксировано инвестиций в отрасли.