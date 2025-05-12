Премьер-министр Олжас Бектенов провёл совещание по вопросам реализации пяти приоритетных проектов в химической и металлургической отраслях, направленных на создание экспортно ориентированных кластеров высокого передела, передаёт BaigeNews.kz.

Совещание прошло в формате докладов министров и руководителей предприятий на фоне поручения Президента Касым-Жомарта Токаева ускорить индустриализацию и диверсификацию экономики.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил об общей картине:

Инвестиции: порядка $10 млрд

Новые рабочие места: более 8 700 постоянных вакансий

Проекты: медеплавильный завод в Абае, модернизация "Qarmet" в Караганде, завод горячебрикетированного железа в Костанайской области, комплекс хлорида калия в Западно-Казахстанской области и аммиачно-карбамидный комплекс в Мангистауской области.

Абайский медеплавильный завод (инвестиции $1,5 млрд, 1 000+ рабочих мест) рассчитан на переработку концентратов Бозшаколя, Актогая и Востокцветмета. Проект уже включён в Единую карту индустриализации, ведутся работы по подключению к электросетям и магистральным трубопроводам.

АО "Qarmet" в Карагандинской области получает $3,5 млрд на масштабную модернизацию: к 2028 года планируется добывать до 9 млн т угля и выпускать по 5 млн т железорудного концентрата и стали в год. Уже восстановлена работа на 7 из 8 шахт, благодаря чему добыча угля в 2024 году выросла на 7 %.

Завод горячебрикетированного железа на базе АО "ССГПО" в Костанайской области предусматривает вложения до $1,2 млрд и выпуск 2 млн т продукции (≥ 90 % железа) ежегодно. Прорабатываются вопросы газоснабжения и финансирования, одновременно ведётся проектирование экологически чистых процессов.

Обогатительно-производственный комплекс по выпуску хлорида калия в ЗКО на месторождении "Сатимола" оценивается в $2,4 млрд. Мощность объекта при завершении четырёх этапов строительства достигнет 12 млн т в год, а численность штата превысит 4 000 человек.

Аммиачно-карбамидный комплекс "KazAzot Prime" в Мангистауской области (инвестиции $1,5 млрд, 700 рабочих мест) позволит полностью удовлетворить внутренний спрос на минеральные удобрения. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

"Новые точки роста должны стать опорой индустриального развития и дать мощный мультипликативный эффект: вокруг кластеров появятся предприятия малого и среднего бизнеса, сервисные и логистические компании, — заявил Олжас Бектенов. — Мы рассчитываем, что запуск этих проектов оживит экономику регионов и создаст тысячи новых рабочих мест".

Правительством также поручено обеспечить качественное сопровождение и своевременный ввод в эксплуатацию всех объектов: профильные министерства должны контролировать подключение к инфраструктуре, а органы экономики — оказывать помощь в привлечении финансирования.