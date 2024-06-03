Инвестиции, инфляция и водоснабжение: Токаев дал поручения акиму Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ерболат Досаев отчитался о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за январь-апрель 2024 года:

“За отчетный период базовые отрасли экономики Алматы демонстрировали высокие темпы роста. В частности, объемы услуг транспорта выросли на 17,5%, строительства – на 5,7% и связи – на 4,4%. В экономику мегаполиса привлечено 360 млрд тенге частных инвестиций, рост составил 5,8%”, - сообщил аким Алматы.

Ерболат Досаев проинформировал, что в апреле текущего года годовая инфляция в Алматы замедлилась до 9,1%. С начала года создано 19,5 тыс. рабочих мест, что позволило снизить уровень безработицы до 4,7%.

Он также сообщил о принимаемых мерах по обеспечению стабильным водоснабжением в проблемных районах мегаполиса.

“В феврале 2024 года начато создание резервной схемы водоснабжения верхней части города, строительство планируется завершить до 1 июля текущего года. Был введен в эксплуатацию резервуар чистой воды "Балхаш", с которого начата подача воды в микрорайоны Юбилейный, Каменское плато и др”, - отметил Досаев.

Кроме того, аким Алматы представил информацию о ходе реализации пула проектов в рамках формирования Транспортного каркаса города Алматы.

Глава государства поручил продолжить работу по привлечению инвестиций в рамках диверсификации экономики Алматы, обеспечению стабильности цен и дальнейшему снижению инфляции. Также отмечена необходимость держать на особом контроле ситуацию с водоснабжением мегаполиса.