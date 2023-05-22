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Инвестиции и внешнеторговые связи. Почему важен визит президента Сингапура в Казахстан
Президент Сингапура Халима Якоб прибыла в Казахстан с официальным визитом. Почему этот визит важен для обоих государств? Какие договорённости будут достигнуты? Как развиваются экономические и культурные связи двух стран? Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала об этом с экспертами.
Сингапур - важный партнёр Казахстана, считает политолог Замир Каражанов.
"У этой страны большие экономические возможности. Это сильный город-государство, находящееся на морских торговых путях. Финансовая столица юго-азиатского региона. Когда мы говорим о финансах, в первую очередь, говорим об инвесторах. Для нас это, можно сказать, открытые ворота в инвестиционный мир. Возможность привлекать мировой капитал через Сингапур", - сказал эксперт.
Президент Сингапура Халима и Касым-Жомарт Токаев в Акорде. Фото: пресс-служба президента РК
По словам политолога, в Сингапуре диверсификация экономики по сравнению с Китаем, Японией, не так высока. Но при этом инвестиционная составляющая в стране позволяет создавать совместные предприятия, которые смогут преобразовывать экономику или её диверсифицировать
"Сингапур - финансовая столица, откуда приходят инвесторы, готовые вкладываться в разные активы. Даже те, которые находятся не в Сингапуре, но имеют выход на сингапурскую фондовую биржу. Это по части размещения акций, IPO. У нас же основной вопрос стоит в том, чтобы сокращать долю государства в экономике страны. Очень много нацкомпаний, принадлежащих государству, доля превышает 50 процентов. Это ненормальная ситуация. Для рыночной конкурентоспособной экономики доля государства должна быть значительно ниже.
Один из вариантов - приватизация, размещение акций госкомпаний на фондовых рынках. У нас, прежде всего, приоритет отдаётся казахстанским внутренним инвесторам, чтобы граждане могли покупать акции. Не исключено, что в приватизации будут участвовать и зарубежные глобальные инвесторы. Выходить они будут через Сингапур, либо через астанинскую фондовую биржу. Таким образом, эти деньги могут приходить в экономику Казахстана", - считает эксперт.
Описывая зависимость экономики от государства, он отметил, что тому были исторические предпосылки.
"Была приватизация. Но не все гособъекты приватизированы. Они акционируются. Однако доля государства в них составляет либо сто процентов либо чуть меньше.Вспомните 2008 год, когда случился мировой экономический кризис. Участие государства в экономике в разы тогда выросло. Ситуация носила глобальный тренд. Подобное не только в Казахстане. Вы посмотрите на Америку. Почему сейчас обсуждают рост долга в США? Он начал расти с 2008 года. Потому что государство начало вливаться в экономику страны. Дальше пошла пандемия. И этот процесс начал усиливаться".
Замир Каражанов отметил, что в вопросе сотрудничества с Сингапуром будет отдельно рассматриваться товарооборот, который пока не на высоких показателях.
"Здесь однозначно всё будет вместе рассматриваться: инвестиции, экономика, сотрудничество. У товарооборота цифры низкие, его необходимо наращивать. И его нужно увеличивать, учитывая возможности Сингапура", - высказал мнение политилог.
Эксперт добавил, что на фоне геополитической ситуации в мире Казахстану важно диверсифицировать свои внешнеторговые связи.
"Казахстан сейчас заинтересован в сотрудничестве с Китаем, Азией, европейскими странами", - считает политолог.
По его мнению, сотрудничество с этими государствами позволит Казахстану компенсировать сложности, с которыми страна столкнулась в прошлом году, и создать базу для более устойчивой внешней торговли.
"Всё это идёт под брендом "многовекторной политики". Мы адаптируемся под реалии современной мировой экономики. Готовы поддержать партнёрские отношения, это касается не только таких стран как Сингапур", - заключил Замир Каражанов.
С тем, что Казахстану выгодно экономическое сотрудничество с Сингапуром, согласен и финансист Расул Рысмамбетов.
"Какой опыт мы можем перенять от этой страны? Для нас интересен опыт развития постиндустриальной промышленности, опыт борьбы с коррупцией. Мы помним слова премьер-министра Ли Куан Ю: "Чтобы побороть коррупцию, начните с того, что посадите трёх своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что". Он взял курс на создание в стране благоприятного климата для ведения бизнеса и привлечение иностранных инвестиций, а значит, искоренения коррупции как главного препятствия на этом пути", - напомнил эксперт.
Финансист отметил, что Казахстан и Сингапур могут предоставить друг другу равные возможности для сотрудничества.
"Сингапур – это хаб. И для сотрудничества не нужно будет летать отдельно в Китай, Австралию, Вьетнам, поэтому важно поддерживать двусторонние отношения между нашими странами", - заключил он.
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