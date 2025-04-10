В Карагандинской области завершено расследование громкого уголовного дела, фигурантом которого стал 35-летний житель города Шахтинска. Мужчину обвиняют в совершении серии мошенничеств в особо крупном размере - на сумму свыше 37 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установило следствие, обвиняемый, увлёкшийся игрой на фондовом рынке и не имея стабильного дохода, разработал схему, в которой ключевым элементом стала... доверчивость его знакомых. Представляясь опытным инвестором, он убеждал людей вложиться в "прибыльные" проекты, обещая высокий доход. Некоторые из потерпевших были введены в заблуждение под предлогом помощи - то на покупку жилья, то на срочные лекарства.

В общей сложности жертвами аферы стали 11 человек. Когда обещанные дивиденды так и не поступили, а сам "бизнесмен" начал скрываться, обманутые вкладчики обратились в полицию.

Следователи провели тщательную работу, собрав доказательства по всем 11 эпизодам. Дело уже передано в суд. Обвиняемому грозит длительное лишение свободы и конфискация имущества, приобретённого за счёт мошеннической схемы.

Теперь уже бывшему "инвестору" предстоит отвечать не перед вкладчиками, а перед законом.