В Кызылорде прокуратура города добилась устранения нарушений в оказании транспортных услуг для людей с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz. В ходе надзорной проверки было установлено, что инватакси, вопреки действующим Правилам, осуществляли перевозки лишь по будням с 8:00 до 18:00 и лишь частично - по выходным и праздникам, обслуживая только отдельные социальные объекты.

Между тем, по законодательству, лица с инвалидностью имеют право пользоваться услугами инватакси в любое время суток, включая ночные часы, выходные и праздничные дни, без ограничений по маршрутам, при условии предварительной заявки.

В результате вмешательства прокуратуры в действующие договоры были внесены соответствующие изменения. Перечень объектов, доступных для поездок, а также временные рамки оказания услуги приведены в соответствие с требованиями законодательства. Теперь инватакси в Кызылорде станут действительно доступным и полноценным транспортом для всех нуждающихся.

Это решение восстановило права неограниченного круга лиц и стало важным шагом в обеспечении равного доступа к социальным услугам для людей с инвалидностью.

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