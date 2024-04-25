Инватакси подарили малоподвижным жителям Кокшетау
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Ключи от двух автомобилей инвотакси подарили социально уязвимым слоям населения Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
"Мы живем в эпоху информационных технологий и должны идти вперед в ногу со временем, предоставляя удобные и современные услуги жителям и гостям города. Уверен, что новое инватакси станет незаменимым помощником. Хочу поблагодарить всех, кто вложил свои силы и средства в развитие этого проекта", - сказал аким города Кокшетау Б. Ғайса.
Новые автомобили оснащены удобным подъемным устройством гидравлика с фиксированным креслом. Это уникальная возможность для малоподвижных граждан - получить полный доступ к объектам социально необходимой инфраструктуры.
К слову, в городе Кокшетау проживает 347 человек с ограниченными возможностями. На сегодняшний день для их перевозки работали 4 машины. Теперь парк пополнился новой современной моделью транспорта.
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