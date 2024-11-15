Инвалидам в Астане незаконно начислили налоги на миллионы тенге
Сегодня, 17:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:21Сегодня, 17:21
112Фото: BaigeNews.kz
Эти факты выявили прокуроры.
Прокуратура города Астаны обнаружила, что лицам с ограниченными возможностями необснованно начисляли налоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
"Проведённой проверкой выявлено незаконное начисление налоговых платежей 380 лицам почти на 10 млн тенге.
Кроме того, мониторингом портала "Интерактивная карта доступности" установлено, что из 1 683 социальных объектов доступом к социальным объектам обеспечено всего 800", - отмечено в сообщении.
По акту надзора на шести объектах обеспечен доступ 11 531 лицу с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что в области Жетісу вернули налоги родителям детей с инвалидностью.
Самое читаемое
- Аида Балаева высказалась о громком расследовании в отношении главы благотворительного фонда
- За взятку в 73,5 млн тенге арестовали главу госпредприятия в Алматы
- Землетрясение зарегистрировано в 858 км от Алматы
- Бюджет ФК "Астана" шокировал борцов с коррупцией
- Mitsubishi Corporation расширит деятельность в Казахстане