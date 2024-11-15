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Инвалидам в Астане незаконно начислили налоги на миллионы тенге

Сегодня, 17:21
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 17:21
Сегодня, 17:21
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Фото: BaigeNews.kz

Эти факты выявили прокуроры.

Прокуратура города Астаны обнаружила, что лицам с ограниченными возможностями необснованно начисляли налоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Проведённой проверкой выявлено незаконное начисление налоговых платежей 380 лицам почти на 10 млн тенге.

Кроме того, мониторингом портала "Интерактивная карта доступности" установлено, что из 1 683 социальных объектов доступом к социальным объектам обеспечено всего 800", - отмечено в сообщении.

 
По акту надзора на шести объектах обеспечен доступ 11 531 лицу с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что в области Жетісу вернули налоги родителям детей с инвалидностью.

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