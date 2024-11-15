Инвалидам в Астане незаконно начислили налоги на миллионы тенге

Эти факты выявили прокуроры.

Прокуратура города Астаны обнаружила, что лицам с ограниченными возможностями необснованно начисляли налоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Проведённой проверкой выявлено незаконное начисление налоговых платежей 380 лицам почти на 10 млн тенге. Кроме того, мониторингом портала "Интерактивная карта доступности" установлено, что из 1 683 социальных объектов доступом к социальным объектам обеспечено всего 800", - отмечено в сообщении.



По акту надзора на шести объектах обеспечен доступ 11 531 лицу с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что в области Жетісу вернули налоги родителям детей с инвалидностью.