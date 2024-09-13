Инвалид упала с пандуса в госучреждении Актау и отсудила за это деньги

В суде №2 Актау рассмотрели гражданское дело по иску инвалида І группы к госучреждению о возмещении материального и морального вреда, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что истец А. 18 января, поднимаясь на инвалидной коляске по пандусу в здание ГУ, упала на землю. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы женщина получила телесные повреждения средней степени тяжести. В иске она просила суд взыскать с ответчика понесённый материальный ущерб, потраченные суммы на лечение и компенсацию морального вреда.

Департаментом Комитета труда и социальной защиты по Мангистауской области проведена проверка в отношении ответчика.

"Установлено, второй уровень пандуса высокий и его ширина узкая, что не соответствует пп.3.06-101-2012 4.3.2.30 и 3.06.-101-2012 4.3.2.2. Свода правил "Проектирование зданий и сооружений с учётом доступности для маломобильных групп населения". Вынесено предписание об устранений нарушении. Судом установлено, что из-за несоответствия пандуса требованиям вышеуказанных норм, А. получила телесные повреждения средней степени тяжести, и ей причинён материальный и моральный вред", - сообщили в суде.

Решением суда взысканы с ГУ в пользу истца понесённые расходы в сумме 500 тысяч тенге и один миллион тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение вступило в законную силу.