Инвалид подал в суд на управление жилья в Астане

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Суд удовлетворил иск инвалида первой группы к ГУ "Управление жилья и жилищной комиссии Астаны", передаёт BaigeNews.kz.

Чиновники отказали астанчанину в постановке в очередь на получение квартиры из государственного жилищного фонда, так как среднемесячный доход истца на каждого члена семьи превышал 3,1-кратный размер прожиточного минимума.

"Суд пришёл к выводу, что истец не имеет собственного жилья, относится к категории социально-уязвимых слоёв населения. Оснований для отказа в постановке на учёт для предоставления жилища из государственного жилищного фонда судом не установлено", - сообщили в суде.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции, отказ ответчика в постановке истца на учёт со ссылкой на превышение размера совокупного среднемесячного дохода "не соответствует цели данного полномочия и превышает пределы административного усмотрения".