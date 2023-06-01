- Пожар на набережной в Павлодаре попал на видео 20:48 139
- Инвалид подал в суд на управление жилья в Астане 20:24 201
- Нужна ли сиеста в Казахстане. Мнение эксперта 20:00 277
- Ашимбаев раскритиковал эффективность СЭЗ 19:52 331
- Готовы ли детские лагеря к сезону в Кызылординской области 19:40 282
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 19:24 340
- Героин нашли у женщины, приехавшей из Кыргызстана в Казахстан 19:06 480
- "Простить можно всё". Подросток из казахстанского детдома о родителях, одиночестве и мечтах 19:00 383
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 18:43 555
- "День матери" и "День отца" будут праздновать в Казахстане 18:34 336
- Курмангалиев, Гладышева, Ким. Самые перспективные дети-спортсмены Казахстана 18:30 300
- Будет ли переименована Библиотека Первого Президента РК 18:20 422
- План "Перехват": водителей двух иномарок оштрафовали в Алматы 18:12 420
- Автомобиль расплющило от удара с грузовиком: погибли люди в Актюбинской области 17:50 404
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 17:38 585
- Казахстан и Ливан планируют ввести безвизовый режим 17:31 340
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 17:25 769
- Президент Казахстана исполнил мечту первоклассницы из Астаны 17:01 516
- Елена Рыбакина вышла в третий круг "Ролан Гарроса" 16:54 617
- Необходимо усовершенствовать качество пассажирских перевозок - Токаев 16:32 342
- "Дети - смысл жизни". 90 лет исполнилось столичному Дому ребёнка 16:30 329
- Дети о своём празднике, защитниках и будущей профессии. Блиц-опрос 16:00 387
- Почти на 2 млрд тенге завысили стоимость модернизации в энергоузле Астаны 15:54 419
- Детям провели экскурсию по главному зданию страны - Акорде 15:47 360
- Малый бизнес активизировался: в Казахстане количество ИП выросло до 1,5 млн 15:38 424
- Детские дома должны остаться в прошлом - Алихан Смаилов 15:35 327
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 15:34 709
- Кирпич вместо ручного тормоза: в соцсетях появилось фото из столичной "скорой" 15:23 534
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 15:20 719
- В Астане состоялся IV Форум угольной промышленности Казахстана 15:05 420
- Шесть новых автобусных маршрутов запустят в Астане 15:00 463
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 14:50 942
- Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире 14:47 470
- Полковник лишится звания и заплатит штраф в 2 миллиона за взятку 14:27 625
- "Кто стирать будет?" — Казнет впечатлило фото школьников с последнего звонка 14:11 791
- "Народ не знает своих героев". Как школьники учились быть спасателями 13:57 393
- Токаев поручил усилить меры безопасности детей 13:00 578
- КТЖ снизит скорость поездов по нескольким направлениям 12:52 507
- Всего 10% алматинских школьников охвачены бесплатными творческими кружками и спортом 12:07 846
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 11:59 755
- Легендарный боксёр Мэнни Пакьяо может приехать в Казахстан 11:52 573
- Контрабандные сигареты пытались вывезти из Казахстана в Европу 11:43 553
- 600 тысяч казахстанцев живут без водопровода в доме, а каждая вторая семья в селе — без канализации 11:25 556
- Триумф казахстанского бокса в Ташкенте: повторим ли в Париже-2024? 11:11 653
- Десятилетний баянист из Семея завоёвывает музыкальный Олимп 11:00 934
- Сорвали все сроки: В Темиртау ремонт ТЭЦ-2 затянули на два месяца 10:28 506
- Тенге укрепился по отношению ко всем основным валютам 10:22 437
- Когда увеличат давление воды в Астане, сообщил Женис Касымбек 10:10 528
- Как с пользой провести летние каникулы детям в Астане 10:00 472
- Специалисты дали советы как защитить детей от буллинга 09:45 603
- 34 млн мошеннических звонков заблокировано в Казахстане за год — МВД 09:41 506
- Президент поздравил казахстанцев с Днём защиты детей 09:25 631
- Бейсембаев поздравил школьников с окончанием учебного года 09:08 457
- Премьер потребовал устранить все нарушения на рынке "Алтын Орда" 08:20 548
- В смерти найденного в Актау тюленя виноват человек – ученые 07:57 653
- Полуторагодовалая сбежала от родителей в Семее 07:13 1158
- Бывший хоккеист сборной Казахстана назвал причину переезда в Россию 06:46 999
- Алматинские врачи удалили гигантскую опухоль у новорождённого 05:19 642
- На качество новостроек, построенных по госпрограмме пожаловались жители Алматинской области 04:31 548
- Подросток на скутере погиб в ДТП в Актобе 03:02 607
- Глава ФК "Актобе" заявил о своем уходе 02:23 541
- Двое подростков реанимировали 6-летнего ребенка в Туркестанской области 01:48 991
- Россиянин закладывал в Караганде наркотики и попался полицейским 00:27 695
- Президентом Латвии избран открытый гей Эдгар Ринкевич 31.05.2023 1456
- Стихийные скотомогильники в ВКО могут стать рассадником сибирской язвы 31.05.2023 698
- Бесплатное приложение для подготовки к ЕНТ разработал педагог и его ученик из Петропавловска 31.05.2023 758
- 16-летний парень разбился на скутере в Актобе 31.05.2023 661
- Казахский язык и литературу вновь разделят на два разных предмета 31.05.2023 1106
- Легальное трудоустройство граждан Казахстана в Южной Корее обсудили главы МИД 31.05.2023 725
- Дома престарелых и инвалидов будут распоряжаться деньгами подопечных в Казахстане 31.05.2023 937
- Ремонт дорог, освещение и транспорт - аким Жамбылской области обсудил проблемы региона с жителями 31.05.2023 671
- Юлия Путинцева сенсационно обыграла 19-ю ракетку мира на "Ролан Гаррос" 31.05.2023 917
- Александр Недовесов победил на старте "Ролан Гаррос" 31.05.2023 769
- Призываем северокорейские власти строго придерживаться требований СБ ООН - МИД РК 31.05.2023 699
- Школы в Астане и Шымкенте провели последний звонок раньше времени 31.05.2023 679
- "Мужество молчать и работать до конца" – внучка узницы АЛЖИРа и Карлага рассказала о судьбе бабушки-врача 31.05.2023 1304
- Легендарный мюзикл "Мамма Миа!" на казахском языке поставил молодой режиссёр 31.05.2023 562
- "Снимал одежду и ложился на меня" - жительница Кокшетау рассказала о домогательствах 31.05.2023 12208
- "Вам не положено учиться": потомки репрессированных о судьбе предков и жизни с ярлыком 31.05.2023 726
- Как будет работать Национальная система квалификаций в Казахстане 31.05.2023 620
- LOADING...
Инвалид подал в суд на управление жилья в Астане
Суд удовлетворил иск инвалида первой группы к ГУ "Управление жилья и жилищной комиссии Астаны", передаёт BaigeNews.kz.
Чиновники отказали астанчанину в постановке в очередь на получение квартиры из государственного жилищного фонда, так как среднемесячный доход истца на каждого члена семьи превышал 3,1-кратный размер прожиточного минимума.
"Суд пришёл к выводу, что истец не имеет собственного жилья, относится к категории социально-уязвимых слоёв населения. Оснований для отказа в постановке на учёт для предоставления жилища из государственного жилищного фонда судом не установлено", - сообщили в суде.
Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции, отказ ответчика в постановке истца на учёт со ссылкой на превышение размера совокупного среднемесячного дохода "не соответствует цели данного полномочия и превышает пределы административного усмотрения".
-
Trend news
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 17:25 769
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 15:20 719
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 14:50 942
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 832
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 1597
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1352
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 921
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 5345
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 825
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 2451
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 4696
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 971
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2074
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2225
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 10911
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 1582
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 14022
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1217
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1036
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 1958
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2022
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 1846
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1885
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42088
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5322
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 2151
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 1765
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 10839
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 1947
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1649
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 1913
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 1481
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2286
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1547
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2673
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1419
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 1806
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1585
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1799
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16559
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2040
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1692
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 4690
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 2513
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 3022
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 4079
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6644
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 2578
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 2062
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5292
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3732
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4341
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 3087
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2912
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2308
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2231
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2330
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 2109
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7546
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2383
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2356
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 11324
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2905
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2522
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 10220
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2923
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2497
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 2502
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 2426
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3819
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2638
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 3184
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2846
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 3271
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 3145
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2968
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 3343
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2802
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2462
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6941
-
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 19:24 340
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 18:43 555
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 17:38 585
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 17:25 769
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 15:34 709
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 11:59 755
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1352
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 914
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 972
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1044
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 985
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1099
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1140
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1535
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1493
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1889
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1472
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1544
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1567
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2309
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 2197
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1935
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1505
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2370
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1939
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2140
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2542
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2458
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2072
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2474
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2092
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2342
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2262
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2491
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2745
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2322
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2554
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2298
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2296
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2302
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2584
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2601
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2419
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2732
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2672
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2589
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 4953
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3323
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3342
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3601
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3593
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3374
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3315
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4523
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3290
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3535
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3893
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3738
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3795
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3459
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 4019
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3602
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3962
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3612
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3748
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5427
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 4085
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 4177
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4408
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4720
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4743
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 5409
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5921
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 5213
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 5410
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 5400
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5737
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5629
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5514
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5664