Ребёнок пострадал в детском саду в Атырау: инцидент расследует полиция

Жительница Атырау обвинила воспитателя в том, что та ударила ребёнка, а руководство детского сада, где это произошло, никак не отреагировало на инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с камеры наблюдения, расположенной в группе садика, появилось в паблике Atyrauoil.official в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АТЫРАУ | ҚАЗАҚСТАН | 06 🌷 (@atyrauoil.official)

На кадрах можно разглядеть, как женщина, предположительно воспитатель, ударила ребёнка, после чего малышка упала и ударилась о кровать.

По словам мамы девочки, она отдала свою дочь в садик "Жанбота" всего три дня назад.

"Моя дочь начала плакать и днем ​​и ночью, по ночам у неё была рвота. Я списывала это на адаптацию к садику, пока не заметила синяк на лице. Сегодня мы сделали рентген, сходили в травмпункт и к невропатологу", — написала мама девочки в комментарии под видео.

По её словам, няня сказала, что ребёнок упал во время игры, а руководство садика никак не отреагировало на жалобу и отказалось предоставить родительнице контакты воспитателя. Няня же перестала отвечать и на звонки по телефону, и на сообщения в WhatsApp.

Публикацию в соцсетях прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.