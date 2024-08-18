Ребёнок пострадал в детском саду в Атырау: инцидент расследует полиция
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Жительница Атырау обвинила воспитателя в том, что та ударила ребёнка, а руководство детского сада, где это произошло, никак не отреагировало на инцидент, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с камеры наблюдения, расположенной в группе садика, появилось в паблике Atyrauoil.official в Instagram.
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На кадрах можно разглядеть, как женщина, предположительно воспитатель, ударила ребёнка, после чего малышка упала и ударилась о кровать.
По словам мамы девочки, она отдала свою дочь в садик "Жанбота" всего три дня назад.
"Моя дочь начала плакать и днем и ночью, по ночам у неё была рвота. Я списывала это на адаптацию к садику, пока не заметила синяк на лице. Сегодня мы сделали рентген, сходили в травмпункт и к невропатологу", — написала мама девочки в комментарии под видео.
По её словам, няня сказала, что ребёнок упал во время игры, а руководство садика никак не отреагировало на жалобу и отказалось предоставить родительнице контакты воспитателя. Няня же перестала отвечать и на звонки по телефону, и на сообщения в WhatsApp.
Публикацию в соцсетях прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.
"По данному факту было возбуждено уголовное дело. Началось всестороннее расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", — говорится в сообщении.
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