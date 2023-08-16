ИнтервьюерЫ: Валихан Тен о Шуменове, ЛГБТ и допинге
Сегодня, 10:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:14Сегодня, 10:14
91
Гость очередного выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz известный предприниматель, пауэрлифтер, организатор Алматы Марафона Валихан Тен. В беседе он рассказал о том, как относится к Бейбуту Шуменову, поделился своим мнением о том, что происходит в казахстанской тяжелой атлетике, высказал свое отношение к представителям ЛГБТ и вспомнил свою молодость.
Самое читаемое
- Блогер из Атырау показала в Инстаграм реальную жизнь в Африке
- Шоу с самолётом устроили поклонники Димаша в Лос-Анджелесе
- Забрали сына после родов: гражданка Узбекистана о том как попала в сексуальное рабство в Казахстане
- Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения изменили в Казахстане
- В Алматы парень жестоко избил девушку за отказ познакомиться