ИнтервьюерЫ: Валихан Тен о Шуменове, ЛГБТ и допинге

Гость очередного выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz известный предприниматель, пауэрлифтер, организатор Алматы Марафона Валихан Тен. В беседе он рассказал о том, как относится к Бейбуту Шуменову, поделился своим мнением о том, что происходит в казахстанской тяжелой атлетике, высказал свое отношение к представителям ЛГБТ и вспомнил свою молодость.