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ИнтервьюерЫ: Валихан Тен о Шуменове, ЛГБТ и допинге

Сегодня, 10:14
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ИнтервьюерЫ: Валихан Тен о Шуменове, ЛГБТ и допинге Сегодня, 10:14
Сегодня, 10:14
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Гость очередного выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz известный предприниматель, пауэрлифтер, организатор Алматы Марафона Валихан Тен. В беседе он рассказал о том, как относится к Бейбуту Шуменову, поделился своим мнением о том, что происходит в казахстанской тяжелой атлетике, высказал свое отношение к представителям ЛГБТ и вспомнил свою молодость.

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