ИнтервьюерЫ: Аружан Саин о коррупции, фейках, и бизнесе на усыновлении в Казахстане

В новом выпуске проекта "Интервьюеры" на BaigeNews.kz известная казахстанская общественница, директор благотворительного фонда Аружан Саин рассказала о ситуации с детскими домами в Казахстане, о проекте "АртСпорт", о критике в свой адрес, поведала о личной жизни, а также дружбе со знаменитыми казахстанцами.