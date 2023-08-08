  • 8 Августа, 15:48
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ИнтервьюерЫ: Аружан Саин о коррупции, фейках, и бизнесе на усыновлении в Казахстане

Сегодня, 15:23
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ИнтервьюерЫ: Аружан Саин о коррупции, фейках, и бизнесе на усыновлении в Казахстане Сегодня, 15:23
Сегодня, 15:23
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В новом выпуске проекта "Интервьюеры" на BaigeNews.kz известная казахстанская общественница, директор благотворительного фонда Аружан Саин рассказала о ситуации с детскими домами в Казахстане, о проекте "АртСпорт", о критике в свой адрес, поведала о личной жизни, а также дружбе со знаменитыми казахстанцами.

 

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