ИнтервьюерЫ: Аружан Саин о коррупции, фейках, и бизнесе на усыновлении в Казахстане
Сегодня, 15:23
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Сегодня, 15:23Сегодня, 15:23
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В новом выпуске проекта "Интервьюеры" на BaigeNews.kz известная казахстанская общественница, директор благотворительного фонда Аружан Саин рассказала о ситуации с детскими домами в Казахстане, о проекте "АртСпорт", о критике в свой адрес, поведала о личной жизни, а также дружбе со знаменитыми казахстанцами.
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