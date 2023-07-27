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Интервьюеры: Арманжан Байтасов о страхах, свободе слова и Назарбаеве Сегодня, 13:25
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Сегодня, 13:25
254

Интервьюеры: Арманжан Байтасов о страхах, свободе слова и Назарбаеве

В новом проекте "Интервьюеры" на BaigeNews.kz известный казахстанский медиаменеджер и предприниматель Арманжан Байтасов поделился мнением о свободе слова в стране, развитии журналистики, рассказал о планах по возрождению конкурса "Азия Дауысы", вспомнил лихие 90-е и назвал свой самый главный страх.

Формат проекта "Интервьюеры" заключается в том, что герою задают вопросы зрители находящиеся в студии. 

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Сегодня, 13:25
254
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