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Интервью Президента газете "Ана тілі" является ответом на многие вопросы — эксперт

Сегодня, 16:15
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t.me/kisi_kz Сегодня, 16:15
Сегодня, 16:15
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Фото: t.me/kisi_kz

Руководитель отдела стратегического анализа КИСИ при Президенте РК Елнар Берикбаев проанализировал свежее интервью газете "Ана тілі". Свое мнение политолог опубликовал в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Интервью Президента газете "Ана тілі" является ответом на многие вопросы, которые сегодня волнуют граждан. Публикация в очередной раз продемонстрировала, что президент владеет ситуацией, знает о проблемах и имеет конкретный план по их решению.  Многие политологи высказывали опасения, что Касым-Жомарт Токаев на посту президента продолжит заниматься тем, что у него хорошо получается  - международными отношениями, при этом вопросы внутренней политики отойдут на второй план. Но президент проявил себя как опытный государственник и хозяйственник", — отмечает эксперт.

Он также привёл в пример несколько самых ярких цитат из интервью главы государства:

  • Мы справились собственными силами с последствиями паводков. Оперативно были построены дома, возмещены убытки всем пострадавшим, восстановлена инфраструктура;
  • Введены в эксплуатацию новые современные пассажирские терминалы в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента.
  • Проводится модернизация ТЭЦ, которые не ремонтировались десятилетиями;
  • Построено и реконструировано около 7 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения;
  • Построен километровый мост через Бухтарминское водохранилище.
  • В Казахстан возвращаются незаконно выведенные активы. Полученные средства направляются на строительство школ и больниц.

Благодаря Национальному курултаю и институту онлайн-петиций, общественные инициативы стали доходить до власти.

  • Среди реализованных инициатив, озвученных на заседании Национального курултая:
  • ужесточено наказание за преступления против женщин и детей (новый закон криминализует побои, а также устанавливает пожизненное лишение свободы за убийство и сексуальное насилие в отношении детей);
  • приняты меры по борьбе с лудоманией (введен запрет наружной рекламы букмекерских контор на зданиях, транспортных средствах, рекламы в масс-медиа);
  • запрещена продажа и реклама вейпов;
  • введена административная ответственность за травлю (буллинг) несовершеннолетних;
  • введено дифференцированное наказание для закладчиков наркотиков и изготовителей. 

"Самое главное наше достижение - это сохранение мира и согласия в стране, где проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий. Президенту важно не оказаться в информационной изоляции. Порадовало, что круг информационных источников у Токаева достаточно широк - интернет, социальные сети, телевидение и материалы из различных ведомств", — резюмировал эксперт.

Напомним, интервью главы государства было опубликовано в газете "Ana tili". Президент говорил об итогах 2024 года, уроках прошлого, планах на будущий год, международных отношениях и других острых темах мировой и казахстанской повестки дня.

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