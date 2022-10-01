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Instagram/azimakula Сегодня, 16:27
214
Фото: Instagram/azimakula

Интерпол прокомментировал информацию о задержанном организаторе финансовой пирамиды

В сети появилась информация о том, что задержан Азимжан Саидбаев, находившийся в международном розыске по подозрению в организации финансовой пирамиды Mudarabah capital.Однако в Национальном центральном бюро Интерпола Казахстана эту информацию не подтвердили, передаёт BaigeNews.kz.

"Официальной информации от зарубежных коллег о задержании разыскиваемого по подозрению в организации финансовой пирамиды Азимжана Саидбаева пока не поступало", - говорится в сообщении.

Напомним, по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah capital, укравшей у вкладчиков "Исламского фонда" несколько миллиардов тенге, арестован вайнер Мейржан Туребаев. 

Кроме него, по версии следствия, в рекламной компании также  принимали участие актёр Мейрхан Шерниязов и вайнер Азимжан Саидбаев. Шерниязов также находится под арестом, а Саидбаев объявлен в розыск.

Одна из потерпевших вложила 20 миллионов тенге. Женщина  подожгла себя у здания МВД в Нур-Султане. 

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#розыск
Журналист
Сегодня, 16:27
214
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