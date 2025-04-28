Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны недавно рассмотрел интересное дело, в котором истец потребовал взыскать 5 миллионов тенге с ответчицы за неосновательное обогащение, передаёт BaigeNews.kz. Всё началось с того, что истец познакомился с женщиной через интернет, и между ними завязалась переписка в мессенджере WhatsApp. В ходе общения ответчица неоднократно просила материальную помощь, аргументируя это проблемами со здоровьем. Мужчина, не раздумывая, перевёл деньги на её счёт через сервис "Kaspi".

Однако, во время судебного разбирательства выяснилось, что между сторонами были не только финансовые переводы, но и личные, романтические отношения, в рамках которых мужчина добровольно оказывал материальную поддержку. Суд не обнаружил доказательств, подтверждающих наличие между ними обязательств по договору займа. Деньги были переведены без условий о возврате или других обязательствах.

На основании статьи 954 Гражданского кодекса, суд указал, что такие переводы не могут быть признаны неосновательным обогащением, так как они имели характер благотворительности или дара. В результате, иск был отклонён.

Истец не согласился с решением суда и подал апелляцию, однако судебная коллегия оставила решение без изменений. Таким образом, судебный акт вступил в законную силу, и дело завершилось в пользу ответчицы.

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