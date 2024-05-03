Интернет в 500 раз быстрее 5G испытали в Японии

Консорциум телекоммуникационных компаний в Японии создал первое в мире устройство с поддержкой высокоскоростного стандарта передачи данных 6G, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

В ходе испытания оборудования учёным удалось достичь скорости интернета 100 Гбит/с на расстоянии примерно 90 метров между приёмником и передатчиком. Скорости 100 Гбит/с достаточно для передачи примерно пяти фильмов в HD-разрешении за одну секунду. Также из открытых данных следует, что 100 Гбит/с – это скорость, которая примерно в 500 раз выше средней скорости соединения 5G на смартфонах в США в сети оператора T-Mobile.

Испытания устройства проводилось в помещении и на открытом воздухе. В первом случае использовался диапазон 100 ГГц, а во втором – 300 ГГц. Тестирование прошло на высоте 100 метров.

5G, запущенный в 2019 году, является современным стандартом беспроводной связи и используется, например, почти во всех новых смартфонах. Средняя скорость T-Mobile в США составляет примерно 204,9 Мбит/с, а теоретическая максимальная скорость 5G равна минимум 10 Гбит/с. Ученые уже работают над созданием 6G. При этом инфраструктура находится в стадии разработки и в ряде стран будет развернута только к началу 2030-х годов.