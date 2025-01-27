В рамках реализации идеологии "Закон и Порядок" прокуратура области Жетісу продолжает защищать права несовершеннолетних и принимает дополнительные меры по обеспечению их безопасности, передаёт BaigeNews.kz. Особое внимание уделяется противоправным действия в отношении детей, в том числе через интернет ресурсы.

Так, в 7-ми школах Коксуского района в кабинете информатики 4 тыс учеников посетили запрещённые сайты, включая религиозный ресурс "Игра Сатаны" и сайт с контентом для взрослых.

По акту прокурорского надзора указанные сайты заблокированы. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 7 преподавателей.

Прокуратура призывает родителей регулярно контролировать виртуальную активность детей и обращать внимание на изменение их поведении.