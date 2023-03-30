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Интернет-сервис для “заказа” ямочного ремонта разработали в акимате Усть-Каменогорска
Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар представил новый сервис с символичным названием “100 тысяч ям за 100 дней”. Теперь любой житель города посредством Telegram-бота может отправить заявку на ямочный ремонт любого участка городских дорог, передаёт BaigeNews.kz.
Чтобы поучаствовать в управлении ремонтами, достаточно сфотографировать повреждённый участок и отправить снимок в чат вместе со своими контактными данными. Заявка автоматически попадёт к одному из шести подрядчиков, который ответственен именно за эту территорию. А когда ремонт будет выполнен, заявитель получит уведомление и фотоотчёт.
"Во-первых, мы делаем ещё один шаг по вовлечению населения в непосредственное управление и контроль за расходованием бюджета. Такие сервисы стимулируют гражданскую активность, формируют деятельное гражданское общество. Во-вторых, сервис даёт не только возможность приёма заявок от жителей. Это база для анализа и контроля отрасли на новом уровне", - отметил на презентации Жаксылык Омар.
По словам акима города, в Усть-Каменогорске есть ещё много планов по применению цифровых технологий для повышения прозрасности и качества работы.
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