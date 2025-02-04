Интернет на республиканских трассах Казахстана появится к 2027 году
Сегодня, 11:14
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Сегодня, 11:14Сегодня, 11:14
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100% интернет-покрытие республиканских трасс ожидается к 2027 году, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом на заседании Правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. По его словам, в 2024 году были завершены обследования и детализированный анализ автодорог с проведением замеров уровня сигнала и определению участков без интернета. По их результатам выявлено 243 точки, где необходимо дополнительно установить антенно-мачтовые сооружения. По 104 станциям уже получены положительные заключения.
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