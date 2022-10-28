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Интернет-мошенники предлагают казахстанцам выплату компенсаций по депозитам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

В фонде рассказали, что мошенники используют фишинговые рассылки и сайты для сбора персональных данных пользователей. Они предлагают зарегистрироваться в социальных сетях, чтобы получить компенсацию в размере 10 процентов по тенговым депозитам.

"Регистрация для получения компенсации не нужна. Вкладчики казахстанских банков до первого января 2023 года вправе подать заявление в банк о своём согласии на получение 10%-й компенсации. Сделать это можно непосредственно в самом банке или онлайн, в официальном мобильном приложении вашего банка, которым вы привыкли пользоваться для платежей и переводов. Рекомендуем по вопросам, связанным с выплатой компенсации, обращаться непосредственно в банк, где имеется депозит. Хотелось бы обратиться к гражданам с призывом обязательно проверять каналы информации и доверять только официальным источникам", – отметили специалисты фонда гарантирования депозитов.

В КФГД рекомендовали игнорировать сомнительную рекламу о выплате компенсации в интернете и не сообщать персональные данные неизвестным.

Напомним, казахстанские банки продолжают принимать заявления от депозиторов о согласии на выплату компенсации (премии). Выплаты будут проводиться после 23 февраля 2023 года в сроки, установленные Правилами.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 1460 (звонок бесплатный), на сайте www.kdif.kz, а также направить запрос по электронной почте info@kdif.kz или задать вопрос в Телеграм-чате @kdif_ask.