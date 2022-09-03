Интернет-мошенники орудовали в двух городах Казахстана

Фото: polisia.kz

Задержаны организаторы и члены преступной группы.

Группа из семи интернет-мошенников в Нур-Султане и Петропавловске обманывала ранее судимых, выпускников детских домов, студентов и просто доверчивых людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции СКО совместно с прокуратурой региона и столичным ДП задержали организаторов и членов преступной группы.

Правоохранители выяснили, что мошенники имеют познания в области IT-технологий, психологии, что успешно применяли в своей схеме.

Организаторы выступали в качестве координаторов, давали указания поднимать лимиты на перевод и снятие денег. Другие члены группы подбирали так называемых "дропперов" – людей, на которых оформляются платёжные карты. Внимание обращали на судимых, сирот – выпускников детских домов, студентов и просто доверчивых людей. Их преступники убеждали, что за эти действия никаких последствий не наступит.

"Платёжные карты передавали по отлаженной преступной цепочке другим участникам группы по городам Казахстана для дальнейшего обналичивания денежных средств в банкоматах. Все задержанные водворены в ИВС Нур-Султана и Петропавловска. Трое из них ранее судимы за кражи, угон, хулиганство", — сообщили в департаменте полиции СКО.

По данным ведомства, на сегодняшний день выявлено свыше 64 эпизодов интернет-мошенничества. Предварительная сумма ущерба составляет около 200 млн тенге.

Ранее сообщалось, как мошенник обманул десятки туристов в ВКО. Он исхитрился сдать клиентам десятки несуществующих домиков на Бухтарме.