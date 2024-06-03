Интернет-мошенники обманули казахстанцев на миллиарды тенге
Сегодня, 15:50
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Сегодня, 15:50Сегодня, 15:50
143Фото: baigenews.kz
Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге рассказал, какой ущерб нанесли интернет-мошенники казахстанцам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz
"Интернет-мошенничество - это одна из самых насущных и опасных проблем общества. В век цифровых технологий эта угроза стала глобальной, затрагивая даже наиболее технологически развитые страны мира. Казахстан, к сожалению, не является исключением. Только за первые четыре месяца 2024 года в нашей стране зарегистрировано более 6,5 тысяч случаев интернет-мошенничества, причинивших ущерб на сумму более 11 миллиардов тенге", - заявил Шынгыс Алекешев.
Он рассказал, какие признаки могут помочь распознать мошенников:
- Подозрительные телефонные звонки. При этом мошенники могут сообщать о попытках оформить кредит на ваше имя и предлагать помощь в сохранении ваших средств;
- Мошенники могут представляться сотрудниками полиции и требовать содействия в поимке преступников;
- Инвестиционные предложения. В этом случае мошенники будут предлагать вложить деньги с обещанием быстрого заработка.
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