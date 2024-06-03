Интернет-мошенники обманули казахстанцев на миллиарды тенге

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге рассказал, какой ущерб нанесли интернет-мошенники казахстанцам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Интернет-мошенничество - это одна из самых насущных и опасных проблем общества. В век цифровых технологий эта угроза стала глобальной, затрагивая даже наиболее технологически развитые страны мира. Казахстан, к сожалению, не является исключением. Только за первые четыре месяца 2024 года в нашей стране зарегистрировано более 6,5 тысяч случаев интернет-мошенничества, причинивших ущерб на сумму более 11 миллиардов тенге", - заявил Шынгыс Алекешев.