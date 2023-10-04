Интернет-кабель по дну Каспия будет проложен до конца 2024 года

Руководитель Управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи МЦРИАП Олжас Кабенов сообщил, что до конца 2024 года будут завершены работы по прокладке широкополосного интернет-кабеля между Казахстаном и Азербайджаном по дну Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.

Директор ОФ "Internet Society Kazakhstan" Талгат Нурлыбаев уверен, что сегодня нужно вкладывать деньги в инфраструктуру и создание новых каналов глобального интернета.

"У нас каналы лежат через Россию. Сейчас в связи с войной количество атак с начала 2023 года по нынешнее время на инфраструктуру российского интернета увеличилось в два раза. Это, естественно, косвенно бьёт и по нам. Уже давным-давно мы говорим, что надо строить альтернативные каналы. Чем больше альтернативных каналов глобального интернета, тем лучше будет связь и тем она надёжнее. Самая реальная альтернатива – магистраль по дну Каспия", - считает Нурлыбаев.

Эксперт недоумевает, почему власти Казахстана тянут со строительством данной магистрали.

"Я не знаю, почему такие задержки делаются. Такое ощущение, что со стороны некоторых чиновников, представителей нацкомпаний идёт скрытый саботаж. Зачем 400 км два года прокладывать? По дну мелководного Каспийского моря! Это же работа нескольких месяцев. 40 метров – средняя глубина Каспия. Проложить там кабель – полгода максимум. Почему на это надо тратить два года. Это для меня загадка", - сказал он.

Олжас Кабенов в свою очередь проинформировал, что постановление по прокладке магистрали по дну Каспия между Казахстаном и Азербайджаном подписано уже давно.

"С казахстанской стороны несколько раз менялся оператор, так как каждый из них проводил анализы и говорил, что для них это экономически невыгодно. В прошлом году он был передан Казахтелекому. Подписано соглашение о сотрудничестве, создано совместное предприятие, уже зарегистрировано на нейтральных территориях. Уже сейчас разрабатывают технико-экономическое обоснование и собираются проводить конкурс для проведения работ. Сроки – до конца 2024 завершить, физически проложить", - пояснил представитель МЦРИАП.

Также Кабенов отметил, что это никак не скажется на качестве сотовой связи. Цель проекта – увеличение транзитного потенциала страны. А также получение альтернативного маршрута доступа к глобальной сети. Сейчас весь интернет-сигнал в Казахстане и Центральной Азии поступает транзитом через Россию.