В Казахстане вступили в силу обновлённые правила передачи несовершеннолетних на усыновление, передаёт BaigeNews.kz. Согласно Постановлению Правительства от 8 мая 2025 года № 320, теперь ключевым принципом при усыновлении становится приоритет интересов ребёнка и всесторонняя оценка условий для его развития.

Процедура усыновления допускается только в отношении детей, рождение которых официально зарегистрировано в соответствии с нормами законодательства. При этом строго учитываются не только возможности усыновителей обеспечить физическое, психическое, духовное и нравственное развитие ребёнка, но и согласие самого ребёнка - если позволяет возраст и степень зрелости.

Новые нормы также предусматривают возможность учитывать национальность, религиозную принадлежность, культуру и родной язык ребёнка, особенно если это влияет на его идентичность и преемственность воспитания.

Отдельно подчёркивается, что преимущественное право на усыновление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохраняется за их ближайшими родственниками. Это направлено на сохранение семейных связей и предотвращение травматизации детей.

Новые правила призваны сделать процедуру усыновления более прозрачной, этичной и гуманной, а главное - максимально ориентированной на потребности и интересы самих детей.